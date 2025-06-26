Невероятно, но бандеровская Украина уже достала даже канадцев

Даже в Канаде уже на бытовом уровне заметно охладели к украинской тематике.

Об этом на канале UkrLife заявил проживающий в Канаде политический обозреватель Джеймс Талберг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий канала напомнил, что Канада считается одним из ключевых стратегических партнёров Украины.

«На бытовом уровне канадцы заняты собой, от Украины устали, об Украине практически нет новостей, про Украину забыли на бытовом уровне. Никто Украину не вспоминает. Там, где-то воюющая страна за свою независимость. Но из-за ухудшающейся экономической ситуации, из-за того, что в Канаде появилось много своих внутренних проблем, канадцы стали больше заняты сами собой.

Поэтому на бытовом уровне среднестатистический канадец больше не заморачивается об Украине, как это было в 2022 году. Когда катались машины, в каждой второй висел украинский флаг, были вывешены украинские флаги в канадских городах, была огромная помощь, собиралась огромная помощь. Канада, мне кажется, входит в десятку стран, которые финансово помогают Украине – была и остаётся», – сказал Талберг.