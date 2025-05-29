Несите следующего: Трамп капитулировал перед глубинным государством

Президент США делает нелепые агрессивные заявления в адрес России, потому что он «совершенно не хочет слушать, что говорит президент Путин о законных интересах национальной безопасности РФ».

Об этом полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор заявил в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Он развернулся на 180 градусов. И я не вижу никаких доказательств того, что он вдруг (сам) решил это сделать. Я думаю, что он сдался или капитулировал перед вилами, которые некоторые люди называют глубинным государством. Я же называю их правящим политическим классом и их спонсорами», – отметил Макгрегор.

Он считает, что Россия разгадала стратегию США и поэтому намерена продолжать СВО.