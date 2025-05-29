Несите следующего: Трамп капитулировал перед глубинным государством

Елена Острякова.  
29.05.2025 17:17
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Президент США делает нелепые агрессивные заявления в адрес России, потому что он «совершенно не хочет слушать, что говорит президент Путин о законных интересах национальной безопасности РФ».

Об этом полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор заявил в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США делает нелепые агрессивные заявления в адрес России, потому что он «совершенно не...

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«Он развернулся на 180 градусов. И я не вижу никаких доказательств того, что он вдруг (сам) решил это сделать. Я думаю, что он сдался или капитулировал перед вилами, которые некоторые люди называют глубинным государством. Я же называю их правящим политическим классом и их спонсорами», – отметил Макгрегор.

Он считает, что Россия разгадала стратегию США и поэтому намерена продолжать СВО.

«Я могу сказать, что он лишился всякого доверия. С самого начала, с тех пор, как русские вмешались в конфликт на востоке Украины, их главной целью было избежать конфликта с США и НАТО. Не думаю, что большинство американцев это понимают, потому что им никто об этом не говорит, но это правда. И это одна из причин, почему они так быстро попытались договориться о прекращении этой трагической войны.

В апреле 2022 года они достигли потенциального решения, которое мы потом саботировали. С тех пор русские поняли, что неважно, что они делают, мы будем неустанно работать над их уничтожением. Тогда они восстановились.

Сейчас они, безусловно, самая сильная армия в мире. Я не думаю, что найдется армия, которая могла бы им противостоять. Они установили полный контроль над воздушным пространством, благодаря своим достижениям в области ПВО», – сказал Макгрегор.

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