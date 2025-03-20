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У ЕС нет возможности направить на Украину 120-140 тыс солдат, необходимых, чтобы следить за демилитаризованной зоной, которая в случае успеха мирных переговоров будет создана на всем протяжении линии боевого соприкосновения.

Об этом четырехзвездный генерал ВВС Германии в отставке Харальд Куят заявил в интервью Флавио фон Вицлебену, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То есть все соображения, которые сейчас принимаются в Европе, особенно во Франции и Великобритании, изначально терпят неудачу из-за отсутствия возможности развернуть такое большое количество войск», – сказал Куят.

Он напомнил, что страны, предоставляющие миротворцев, должны одобрить обе воюющие стороны. Иначе одна из них сможет нанести удар по иностранным войскам без всяких последствий для себя.

«Это не имеет никакого отношения к пятой статье. Здесь государства-члены НАТО действуют за свой счет. Другое дело, если бы европейцы массово бы настаивали на отправке своих собственных миротворческих сил. Они должны понимать, что это может быть сделано только с согласия двух партнеров по переговорам», – сказал Куят.

По его мнению, в противном случае Европа безответственно вступит в большую войну с Россией.