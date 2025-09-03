«Неизбежно полетят искры»: В Киеве ждут проблем от нового президента Польши

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Время безнаказанной бандеровской вакханалии для Киева заканчивается, поскольку в Польше к власти пришли не менее решительно настроенные националисты.

Об этом на канале UkrLife заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, комментируя инициативу нового президента Польши Кароля Навроцкого по запрету бандеровской символики.

«Получите Навроцкого и распишитесь. К сожалению, та риторика, которая была уделом «Конфедерации», маргиналов в польском политическом спектре, сейчас выходит в политический мейнстрим… Учитывая то, что для них эта тема нагрета и перегрета – ОУН-УПА, «Волынской резни», неизбежно полетят искры», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Таким образом, идеологические позиции в Киеве и Варшаве становятся противоположными.

«К власти пришла публика такого же сорта, как у нас те, кто на днях проголосовал за закон о государственной политике национальной памяти. Там 273 голоса. Хочется спросить – кто-нибудь из депутатов открывал декрет о защите немецкого народа 1933 г.? Или интересовался деятельностью имперского института новой Германии? Это копия нашего украинского института национальной памяти. Вряд ли. Но уж очень сильно попахивает. Если что-то плавает и крякает, как утка, то это утка», – сказал укро-политолог.

Золотарев напомнил, что Украина уже испортила отношения со многими странами-соседями – Россией, Белоруссией, Венгрией.