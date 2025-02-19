Не только недра – США будут использовать украинскую ГТС для поставок газа из РФ в ЕС

Анатолий Лапин.  
19.02.2025 10:13
  (Мск) , Киев
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Газ, Дзен, Россия, США, Украина, Энергетика


США и Россия будут использовать украинскую газотранспортную систему для прокачки газа в Европу.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный Россией в розыск украинский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США и Россия будут использовать украинскую газотранспортную систему для прокачки газа в Европу. Об...

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«Вы еще охереете от того, какие будут истинные планы, потому что то, что я сказал по «Северному потоку», посмотрим, на каком этапе эта тема появится относительно нашей ГТС. Ответьте на этот вопрос. Нам нужно будет принимать условия и участвовать в транзите газа. Вот если американцы будут покупателями российского газа и транзитировать его через нашу территорию встанет тривиальная задача, которая будет разрывать мозг одноклеточных, потому что принять условия – это значит пойти против того курса, который у нас был на протяжении последних лет.

А если не принять, то это гарантированно остаться в стороне от экономической жизни континента, маргинализироваться и ждать очередного удара, потому что совершенно очевидно, что если такая схема будет реализована, то в ней будут завязаны интересы всех игроков: Европы, США, России, Китая в какой-то степени и наши в том числе», – заявил Романенко.

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