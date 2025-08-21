«Не стоит туда соваться» – французский генерал про Украину

Елена Острякова.  
21.08.2025 23:31
  (Мск) , Москва
Просмотров: 171
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Бывший командующий 7-й танковой бригадой ВС Франции генерал Николя Ришу не видит у НАТО достаточных человеческих ресурсов для развертывания контингентов на Украине.

Об этом он заявил в эфире французского кабельного телеканала LCI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Так есть ли у нас средства? Конечно, у нас есть средства. НАТО это очень большой альянс. У нас много чего есть. Правда в том: есть ли политическая воля. Здесь я гораздо менее спокоен. Мы хорошо видели, что трусость время от времени случается среди союзников. Сможем ли мы создать коалицию, несмотря на вето России? В этом я очень сомневаюсь», – сказал Ришу.

Он указал, что Франция в этом вопросе «довольно настойчива, но она не пойдет одна», а в остальных членах «коалиции» генерал сомневается.

«Если у нас там будет меньше 50 тыс человек, не стоит туда идти. В этом конфликте на другой стороне значительная сила. Даже в Южной Корее американцы держат около 30 тыс человек, а Северная Корея это не то, что угроза со стороны российской армии. Удастся ли нам мобилизовать 50 тысяч человек? Это кажется мне очень-очень сложным», – сказал Ришу.

