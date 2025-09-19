«Не хватает 800 миллиардов» – Рада рассмотрела «бюджет розовых пони» на 2026 год

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинский парламент принял на рассмотрение проект бюджета на 2026 год, в котором даже по скромным подсчётам дыра может достигать 800 млрд гривен.

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы третий раз играем в одну и ту же игру: вы говорите, что деньги в бюджете учтены в 24-м, в 25-м, сейчас в 26-м году на все нужды. Затем в 24-м мы имеем дыру 600 миллиардов, в 25-м – 712 миллиардов. И понятно, что денег в 26-м году не будет хватать ни на армию, ни на всех остальных. Исходя из существующей тенденции, в 26 году дыра будет где-то миллиардов 800, минимум», – сказал Разумков.

Его коллега Александр Колтунович подчеркнул, что реальный размер зарплат украинцев в следующем году заметно упадёт.

«Мы провели исследование, как за пять лет выросли отдельные виды показателей, и как на это повлиял уровень инфляции. Если мы возьмем минимальную заработную плату, она с 21 по 26 год номинально выросла на 46%. Но если мы посчитаем с учетом инфляции, то она уменьшилась на 20%. Общий прожиточный минимум упал на 20% с учётом инфляции. Но еще на 26-й год у нас увеличилась налоговая нагрузка», – возмущался депутат.

В свою очередь, представитель фракции «Голос» Юлия Сирко возмутилась, что даже по позитивным подсчётам министерств финансовая дыра огромна.

«Имеем, к сожалению, огромный разрыв в бюджете. Собственно, министр финансов четко сказал, что нам не хватает 18 миллиардов долларов, это при «бюджете розовых пони», в котором очень все красиво написано, но никто не знает, откуда взять деньги. Также нам не хватает 60 миллиардов для покрытия потребностей безопасности и обороны. Итого 76 миллиардов не хватает на 2026 год», – сказала она.

После чего депутатам назначили всего десять дней (до 1 октября) для составления предложений, которые будут рассмотрены на дальнейших заседаниях.