«Не хватает 800 миллиардов» – Рада рассмотрела «бюджет розовых пони» на 2026 год

Вадим Москаленко.  
19.09.2025 23:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 2102
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Финансы, Экономика коллапса


Украинский парламент принял на рассмотрение проект бюджета на 2026 год, в котором даже по скромным подсчётам дыра может достигать 800 млрд гривен.

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский парламент принял на рассмотрение проект бюджета на 2026 год, в котором даже по...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы третий раз играем в одну и ту же игру: вы говорите, что деньги в бюджете учтены в 24-м, в 25-м, сейчас в 26-м году на все нужды. Затем в 24-м мы имеем дыру 600 миллиардов, в 25-м – 712 миллиардов. И понятно, что денег в 26-м году не будет хватать ни на армию, ни на всех остальных.

Исходя из существующей тенденции, в 26 году дыра будет где-то миллиардов 800, минимум», – сказал Разумков.

Его коллега Александр Колтунович подчеркнул, что реальный размер зарплат украинцев в следующем году заметно упадёт.

«Мы провели исследование, как за пять лет выросли отдельные виды показателей, и как на это повлиял уровень инфляции. Если мы возьмем минимальную заработную плату, она с 21 по 26 год номинально выросла на 46%.

Но если мы посчитаем с учетом инфляции, то она уменьшилась на 20%. Общий прожиточный минимум упал на 20% с учётом инфляции. Но еще на 26-й год у нас увеличилась налоговая нагрузка», – возмущался депутат.

В свою очередь, представитель фракции «Голос» Юлия Сирко возмутилась, что даже по позитивным подсчётам министерств финансовая дыра огромна.

«Имеем, к сожалению, огромный разрыв в бюджете. Собственно, министр финансов четко сказал, что нам не хватает 18 миллиардов долларов, это при «бюджете розовых пони», в котором очень все красиво написано, но никто не знает, откуда взять деньги.

Также нам не хватает 60 миллиардов для покрытия потребностей безопасности и обороны. Итого 76 миллиардов не хватает на 2026 год», – сказала она.

После чего депутатам назначили всего десять дней (до 1 октября) для составления предложений, которые будут рассмотрены на дальнейших заседаниях.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить