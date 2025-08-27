НАТОвский генерал – Трампу: Пора выложить козыри и напугать Россию!

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США пора выложить на стол перед Россией свои «козырные карты» – усиление вторичных санкций, вооружение ВСУ и ввод западных войск на Украину.

Об этом в эфире телеканала CNN заявил бывший Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО Джеймс Ставридис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

