В погоне за одним российским дроном-разведчиком ВСУ оголяют многокилометровые участки фронта.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об в эфире видеоблога «Милитарный» заявил украинский военный аналитик и глава оказывающего поддержку ВСУ фонда Тарас Чмут.

«Проблема в том, что мы на отдельных участках фронта имеем очень много экипажей. И там за одним «Орланом» может гнаться, реально мне говорили, 15 эфпивих разных. А 20 километров сбоку или 30 – там просто дыра размером 40 километров. Противник тоже анализирует, где его сбивают, где нет. Просто летит бочком, заходит в тыл», – рассказал укро-эксперт.

По его словам, ситуацию усугубляет и то, что ВСУ теряют, минимум, одну РЛС в день.