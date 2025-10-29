Над Симферополем черный дым – Украина бьет по топливно-энергетическому комплексу

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина продолжает бить по топливно-энергетическому комплексу – с утра очевидцы сообщали о взрывах в районе Симферопольской ТЭЦ, которая находится в поселке ГРЭС. Подтвердил это и глава республики Сергей Аксенов.

«В результате атаки вражеского БПЛА на территории Симферополя было попадание в емкость с горюче-смазочными материалами. В результате возник пожар. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте», – сообщил он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Об очередной атаке на нефтебазу, которая принадлежит сети ATAN, сообщают жители поселка Гвардейское Симферопольского района. С раннего утра здесь также сбивали беспилотники, один из которых смог поразить цель. Местные также сообщают, что до объявления беспилотной опасности видели в небе шары, вероятно, речь может идти о зондах, которые ВСУ в последнее время также запускают наряду с БПЛА, чтобы обмануть или перегрузить ПВО.

Примечательно, что воздушная опасность была объявлена уже после первых звуков работы ПВО. В Минобороны же официально сообщают, что за ночь над Крымом сбили три беспилотника самолетного типа.