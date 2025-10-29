Над Симферополем черный дым – Украина бьет по топливно-энергетическому комплексу

Анатолий Лапин.  
29.10.2025 10:39
  (Мск) , Симферополь
Просмотров: 847
 
ВСУ-убийцы, Дзен, Крым, Происшествия, Энергетика


Украина продолжает бить по топливно-энергетическому комплексу – с утра очевидцы сообщали о взрывах в районе Симферопольской ТЭЦ, которая находится в поселке ГРЭС. Подтвердил это и глава республики Сергей Аксенов.

«В результате атаки вражеского БПЛА на территории Симферополя было попадание в емкость с горюче-смазочными материалами. В результате возник пожар. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте», – сообщил он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Украина продолжает бить по топливно-энергетическому комплексу – с утра очевидцы сообщали о взрывах в...

Об очередной атаке на нефтебазу, которая принадлежит сети ATAN, сообщают жители поселка Гвардейское Симферопольского района. С раннего утра здесь также сбивали беспилотники, один из которых смог поразить цель. Местные также сообщают, что до объявления беспилотной опасности видели в небе шары, вероятно, речь может идти о зондах, которые ВСУ в последнее время также запускают наряду с БПЛА, чтобы обмануть или перегрузить ПВО.

Примечательно, что воздушная опасность была объявлена уже после первых звуков работы ПВО. В Минобороны же официально сообщают, что за ночь над Крымом сбили три беспилотника самолетного типа.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить