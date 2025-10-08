«Нацификация не помогает» – украинские школьники переходят на русский контент в интернете

Максим Столяров.  
08.10.2025 20:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 440
 
Tехнологии, Дзен, Интернет, Мова, Образование, Общество, Политика, Россия, Украина


Вопреки тотальной украинизации, многие украинские школьники не спешат полностью переходить на «мову».

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил заместитель председателя по вопросам цифрового развития Иван Юрийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украинский язык доминирует в образовательном процессе. 94% родителей подтверждают, что обучение их детей происходит исключительно на украинском языке. 97% учителей проводят уроки на украинском.

В южных и восточных регионах доля общения учителей на переменах по-украински выросла на 16%. Но в Киеве зафиксировано определённое снижение, примерно на 7%», – сказал Юрийчук.

«43% учеников и 47% родителей начали чаще пользоваться украинским языком. Но русский всё ещё присутствует, особенно на юге и востоке страны, где до 40% детей общаются на нём с однолетками.

В Интернете мы видим более тревожную тенденцию – только 54% учеников употребляют преимущественно украиноязычный контент. А два года назад таких было намного больше – 71%.

И русский язык всё ещё сильно присутствует в быту. Доля тех, кто пользуется государственным языком снижается, особенно в Киеве и на востоке», – жаловался он.

