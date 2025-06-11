Начштаба Энтони Радакин: Британский флот готов к бою – нужны только корабли

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Модернизация британских вооруженных сил займет не менее 10 лет.

Об этом начальник штаба обороны Великобритании Энтони Радакин заявил на заседании комиссии по обороне британского парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается боеготовности, мы всегда готовы сражаться. Но мы понимаем, что нам нужно стать еще сильнее в будущем. Я считаю, что ВВС прошли самую масштабную программу перевооружения… Это кажется самым сильным. Флот находится в середине программы перевооружения, и это кажется довольно сложным. Ситуация непростая, потому что у нас есть несколько старых фрегатов, срок службы которых подходит к концу. Их нужно заменить, но замены пока нет», – сказал Радакин.

Он посетовал на то, что персонал, приходящий в армию, «не так хорош, как нам хотелось бы», поэтому командованию приходится сокращать число учений, совмещая мероприятия.

При этом Британия обновляет ядерные силы сдерживания и выделила на это 40 млрд фунтов стерлингов.