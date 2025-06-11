Начштаба Энтони Радакин: Британский флот готов к бою – нужны только корабли

Елена Острякова.  
11.06.2025 17:45
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Модернизация британских вооруженных сил займет не менее 10 лет.

Об этом начальник штаба обороны Великобритании Энтони Радакин заявил на заседании комиссии по обороне британского парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Модернизация британских вооруженных сил займет не менее 10 лет. Об этом начальник штаба обороны...

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«Что касается боеготовности, мы всегда готовы сражаться. Но мы понимаем, что нам нужно стать еще сильнее в будущем. Я считаю, что ВВС прошли самую масштабную программу перевооружения… Это кажется самым сильным. Флот находится в середине программы перевооружения, и это кажется довольно сложным. Ситуация непростая, потому что у нас есть несколько старых фрегатов, срок службы которых подходит к концу. Их нужно заменить, но замены пока нет», – сказал Радакин.

Он посетовал на то, что персонал, приходящий в армию, «не так хорош, как нам хотелось бы», поэтому командованию приходится сокращать число учений, совмещая мероприятия.

При этом Британия обновляет ядерные силы сдерживания и выделила на это 40 млрд фунтов стерлингов.

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