На Украине фиксируют «клиническое обострение» отношений с Польшей

Поляки, мягко говоря, не любят украинцев, несмотря на наличие общего врага в виде России. И в этом виноваты, опять же, русские.

Об этом говорили участники эфира на украинском канале «История для взрослых», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«То, что российская пропаганда поддерживает абсолютно все подрывные нарративы, это наблюдается, и оно имеет эффект. Недавно прочитал, что в Польше полиция рапортует о том, что преступления на почве национальной ненависти к украинцам выросли на 66% на протяжении последних трёх лет войны! Это ужасная статистика! Во время войны, где у нас есть общий враг, где казалось бы, все вменяемые люди осознают, что не будет независимой Польши без независимой Украины, происходит какое-то просто клиническое обострение! В этом действительно хочется найти какие-то следы мирового заговора», – негодовал украинский историк Иван Дерейко.

Его дополнил журналист-бандеровец Олег Криштопа, недавно вернувшийся из Польши, где «снимал кино про УПА».