На фоне переговоров на Аляске ВСУ продолжают геноцид населения Донбасса

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские вооружённые формирования нанесли удар по многоквартирному дому в центре Донецка.

Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Удар был нанесён дальнобойным вооружением по двум жилым домам Киевского проспекта в Донецке. Сильно пострадал целый подъезд, сотрудникам МЧС пришлось доставать людей из-под обломков, погибла пожилая женщина.

«Погибла женщина 1952 г.р., тяжелые ранения получили девушка 2007 г.р., ранение средней степени – женщина 1975 г.р., пострадал мужчина 1987 г.р.» – написал Пушилин.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, на месте работают спасатели.

Напомним, что в это же время на Аляске проходят переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.