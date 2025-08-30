Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

За двое суток до «Дня незалежности», чтобы у диктатора Зеленского был повод заявить об успехах на фронте, ВСУ было приказано идти в бессмысленные контратаки, которые «разматывала» российская артиллерия и авиация.

Об этом своём видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Произошло политическое событие, важное для Киева – День независимости. Зеленский сказал речь. И за двое суток до этого войска на фронте перешли на некоторых участках в контратаки, и на День независимости главком Сырский доложил Зеленскому, что «освобождено четыре населённых пункта». Оспаривать не собираюсь, обе армии действуют в условиях современного феномена «серой зоны», где происходят взаимные проникновения и взаимный контроль одной и той же территории. Контратаки были довольно ожесточённые. … На 8 армейских бригад, которые стянули для этих действий, приходится 6 бригад Нацгвардии. По штатному вооружению и персоналу место Нацгвардии, конечно, не на «передке», это бригады второго эшелона. Это всё свидетельствует об истощении резервов. … Такие атаки ведут неизбежно к потерям личного состава сверх средней статистики. Сами украинские военные в соцсетях рассказывают о потерях за эти три дня, и о том, что наибольшие потери они получили на этапе выхода на позиции, даже на этапе сосредоточения. По классике, самые большие потери должны быть на позициях перед атакой, а теперь – задолго до этого. Вот так изменились военные действия. Ещё надо отметить, что очень важную роль здесь сыграли не FPV-дроны, а российская артиллерия и авиация», – рассказал Ширяев.