Мясних Сырский ко «Дню незалежности» положил кучу ВСУшников

Максим Столяров.  
30.08.2025 19:36
  (Мск) , Москва
Просмотров: 600
 
Война, Дзен, Украина


За двое суток до «Дня незалежности», чтобы у диктатора Зеленского был повод заявить об успехах на фронте, ВСУ было приказано идти в бессмысленные контратаки, которые «разматывала» российская артиллерия и авиация.

Об этом своём видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

За двое суток до «Дня незалежности», чтобы у диктатора Зеленского был повод заявить об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Произошло политическое событие, важное для Киева – День независимости. Зеленский сказал речь. И за двое суток до этого войска на фронте перешли на некоторых участках в контратаки, и на День независимости главком Сырский доложил Зеленскому, что «освобождено четыре населённых пункта». Оспаривать не собираюсь, обе армии действуют в условиях современного феномена «серой зоны», где происходят взаимные проникновения и взаимный контроль одной и той же территории. Контратаки были довольно ожесточённые. …

На 8 армейских бригад, которые стянули для этих действий, приходится 6 бригад Нацгвардии. По штатному вооружению и персоналу место Нацгвардии, конечно, не на «передке», это бригады второго эшелона. Это всё свидетельствует об истощении резервов. …

Такие атаки ведут неизбежно к потерям личного состава сверх средней статистики. Сами украинские военные в соцсетях рассказывают о потерях за эти три дня, и о том, что наибольшие потери они получили на этапе выхода на позиции, даже на этапе сосредоточения.

По классике, самые большие потери должны быть на позициях перед атакой, а теперь – задолго до этого. Вот так изменились военные действия.

Ещё надо отметить, что очень важную роль здесь сыграли не FPV-дроны, а российская артиллерия и авиация», – рассказал Ширяев.

«Закончился День независимости, и всё встало. Потому что ресурсов на постоянное продолжение контратак, таких продвижений по фронту, как российская армия демонстрирует, – всё-таки у ВСУ нет. И это было всё-таки политическое действие», – добавил эксперт.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить