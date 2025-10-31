«Мы всех их знаем!» – Зеленский затребовал санкции против производителей «Орешника»
Киев подготовил европейцам список из 25 российских предприятий, якобы имеющих отношение к производству баллистических ракет средней дальности «Орешник».
Об этом просроченный президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции после совещания по санкциям против нефтяных компаний РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
После того, как причастный к организации терактов на территории России глава СБУ Малюк задним числом объявил о якобы уничтожении одного «Орешника» позапрошлым летом, деятели киевской хунты начали гадать и пришли к выводу, что у русских есть ещё возможность задействовать до 6 выстрелов.
Зеленский указал на инициативу Москвы разместить «Орешник» в Белоруссии.
«Мы видим карту. Радиус действий приблизительно 5 тыс.км, и есть мёртвая зона 700 км. Европейцам Восточной Европы нужно обратить на это внимание, нашим балтийским коллегам, да и всем нужно обратить внимание на эти риски», – вещал киевский диктатор.
Он добавил ещё одну «важлывую» деталь касательно «Орешника».
«У нас есть списки, мы их передаём коллегам. 25 производителей, которые работают на то, чтобы они могли производить «Орешник», соответственно, российских компаний, понятно, и они не санкционированы! Очень важно санкционировать эти компании», – вещал Зеленский.
