Украина движется к точке бифуркации и если не произойдет резких перемен, то ее способность к сопротивлению иссякнет без увеличения западной помощи.

Об этом в эфире видеоблога экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил заявил офицер ВСУ, медик Геннадий Друзенко, скандально известный приказом своим подчиненным кастрировать российских солдат, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы движемся в точку бифуркации, потому что еще пока мы живем в парадигме, когда Запад платил, бедные и честные воевали, а богатые нечестные или коррумпированные очень хорошо зарабатывали на войне. Но с радикальным изменением политики США, очевидно, с истощением того ресурса, особенно патриотичных, преданных, честных людей, которые готовы были идти на фронт, ушли, и часть из них, к сожалению, уже в лучшем из миров. То есть эта парадигма, на которой мы протянули последние два года после побед 22-го просто иссякает. Если ничего не менять, даже если менять, но недостаточно радикально, то мы проигрываем эту войну», – заявил Друзенко.

По его мнению, это поражение можно просчитать даже математически.