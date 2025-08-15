Нельзя пасовать и занимать оборонительную позицию в отношении России. Нужно не бояться атаковать, Москва – одна, а западная коалиция – 32 страны.

Об этом в своем последнем обращении перед отставкой заявил начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».