Мнение Зеленского и его европейских подельников ничего не стоит и уже никого не интересует – Кедми

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Хотелки Зеленского не смогут повлиять на итог переговоров между Россией и США.

Об этом в интервью тележурналисту Александру Вальдману заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский, комментируя идею Уиткоффа, заявил, что спецпредставитель президента Трампа обсуждает вопросы вне своей компетенции. Это цитата от Зеленского. Зеленский отметил при этом, что для Украины вопрос признания территорий российскими, это красные линии, которые пересекать они не планируют. Так вот, делают ли такого рода заявления Зеленского переговоры если не бессмысленными, то более чем проблематичными?», – спросил ведущий.

«Я не слышал, что Уиткофф говорил о Зеленском. Я не видел, что с ним обсуждалось что-то. А кто его вообще спрашивает? Его мнение кого-то интересует? Он пытается вставить свои 20 копеек, но мнение Зеленского вообще никого не интересует. Он не является фактором в этих переговорах», – сказал Кедми.

Он подчеркнул, что даже европейские лидеры не смогут серьёзно повлиять на итог переговоров, не говоря уже о Зеленском.