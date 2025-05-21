«Мира не будет»: переговоры бессмысленны, пока на Западе не договорятся между собой

Максим Столяров.  
21.05.2025 18:40
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Страны западного блока, как и сами США, слишком расколоты внутри, чтобы с ними можно было вести серьёзные переговоры и заключать долгосрочные сделки.

Об этом на канале «Беларусь 4» заявила покинувшая Украину адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока, как и сами США, слишком расколоты внутри, чтобы с ними можно...

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«Там тоже в Штатах и на коллективном Западе творится непонятно что. Непонятно, когда там всё устаканится, когда там реально какая-то группировка укрепится во власти, и вот с ними тогда можно будет разговаривать.

А сейчас какой смысл с кем-то разговаривать, если у них ничего не понятно? Они раскололись внутри себя. И им нужно время, чтобы преодолеть этот раскол, обо всём договориться», – сказала Монтян.

«И это время у них есть. Потому что фронт движется слишком медленно. Ну и по большому счёту им не жалко пожертвовать даже всем Салорейхом. Потому что их основная цель – это раскачать Россию, ослабить её. И в конечном счёте разорвать, как они разорвали Советский Союз.

Есть у них это время. Ну и у России есть время. То есть обе стороны вот замерли в таком состоянии шаткого равновесия. С плюс-минус стоящим на месте фронтом. И непонятно, что будет дальше.

Но это в любом случае не та структура ситуации, которая предполагает какие-либо договоренности, какой-то мир. Поэтому я не верю в то, что будет какой-то мир или даже перемирие. Ну нет для этого оснований», – добавила юрист.

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