«Мира не будет»: переговоры бессмысленны, пока на Западе не договорятся между собой

Страны западного блока, как и сами США, слишком расколоты внутри, чтобы с ними можно было вести серьёзные переговоры и заключать долгосрочные сделки.

Об этом на канале «Беларусь 4» заявила покинувшая Украину адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Там тоже в Штатах и на коллективном Западе творится непонятно что. Непонятно, когда там всё устаканится, когда там реально какая-то группировка укрепится во власти, и вот с ними тогда можно будет разговаривать. А сейчас какой смысл с кем-то разговаривать, если у них ничего не понятно? Они раскололись внутри себя. И им нужно время, чтобы преодолеть этот раскол, обо всём договориться», – сказала Монтян.