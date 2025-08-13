Мерц призвал считать сдачу территорий Украины тем самым «перемирием», которого требовали от РФ

Вадим Москаленко.  
13.08.2025 19:19
  (Мск) , Киев
Просмотров: 680
 
Украинские территории могут быть предметом торга, однако речи о юридическом признании их потери нет. Главное, чтобы возникла пауза для перевооружения Украины и продолжения давления на РФ.

Об этом в Берлине заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Трамп знает – когда США работают ради мира, защищая украинские и европейские интересны, то он может положиться на нашу поддержку. Мы проговорили несколько пунктов и дали понять, что Украина должна сидеть за столом переговоров, если будет следующая встреча после этой. Мы хотим, чтобы был правильный порядок», – вещал немец.

«Это означает – изначально перемирие. Важным элементом может быть соглашение, когда позже будет Украина готова к переговорам и обсуждать территориальные вопросы, однако мы исходим из контактной линии, она исходная позиция. И юридическое признание оккупированных территорий не обсуждается» – высказался Мерц.

