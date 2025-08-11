Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Немецкому канцлеру нужно чаще напоминать, что это именно германское оружие убивает русских, в то время как пока ни один немец русскими не убит.

Об этом в интервью эстонскому кинодокументалисту Олегу Беседину заявил проживающий в Германии русско-украинский писатель Владимир Сергиенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мерц на голубом глазу на популярном ТВ в ток-шоу сказал, что Россия воюет не против Украины, а против Германии. Это уже геббельсовщина, это пропаганда. Дальше он добавляет, что это прокси-война, смотрите, кабеля обрывают, «Раша тудэй» нас обливает ложью, диверсии на территории Германии. Послушай ты, Мерц! «Леопарды» на территории России были – это не прокси-война, это оружие. Немецкая техника убивает русских. Покажите мне немцев, которых сегодня убивают русские. Таких немцев нет», – обратил внимание Сергиенко.