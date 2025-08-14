Макфол опасается: Необразованный и корыстный торопыга Трамп проиграет Путину

Елена Острякова.  
14.08.2025 12:49
  (Мск) , Москва
Бывший посол США в России Майкл Макфол поделился воспоминаниями о переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, в которых он принимал участие. У него получился портрет, кардинально отличающийся от того тирана и клептократа, каким рисуют  российского лидера либералы всех мастей.

О том, как тяжело придется президенту США Дональду Трампу, он рассказал в интервью украинскому изданию «Киев Индепент»,  передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Во-первых, в этих переговорах его больше интересуют идеи, а не сделки и деньги. Он идеолог, он стремится расширить Российскую Империю… Вот что им движет, а не какие-то краткосрочные экономические и политические интересы…

Во-вторых, он хорошо разбирается в ситуации. Он знает, где происходят боевые действия во всех этих городах вдоль границы. Он хорошо это знает, особенно, по сравнению с президентом Трампом»,  – сказал Макфол.

Он также отметил, что Путин хорошо знает историю и имеет привычку долго говорить о событиях 18, 19 и даже 14 века («Я беспокоюсь, что президент Трамп может знать что-то подобное»). По словам дипломата американцы обычно притворяются, что все понимают, кивают, а потом им приходится соглашаться с выводами российского лидера.

«Он считает, что время на его стороне. Он не торопится заключить сделку на Аляске. На него не оказывается никакого давления, чтобы он заключил сделку. И это создает реальную асимметрию с американцами,  особенно с Дональдом Трампом. Мы всегда очень хотим заключить сделку, мы всегда торопимся. Это совершенно другой стиль ведения переговоров. И это дает ему преимущество перед теми, кто хочет заключить сделку. А президент Трамп слишком сильно хочет заключить сделку. Его не волнуют детали. Он просто хочет быть тем, кто закончил войну. И это дает Путину много преимуществ перед встречей», – сказал Макфол.

