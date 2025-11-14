СБУ охраняет и прикрывает коррупционную мафию Зеленского – Луценко
Масштабные хищения в «Энергоатоме», к которым причастны близкие соратники и друзья Владимира Зеленского, осуществлялись как под политическим, так и под правоохранительным прикрытием.
Об этом в эфире видеоблога телеведущей канала «Прямой» Алены Курбановой заявил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, воевавший с Россией, но в итоге комиссовавшийся по состоянию здоровья, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Он характеризует погрязшую в коррупцию власть как мафию, которая не контролируется ни парламентом, ни СМИ, и говорит, что самым шокирующим в этой истории для него стало то, что в мае прошлого года СБУ открыла производство по хищениям в «Энергоатоме» и торговле компании с Россией.
«Но уже в октябре это дело по команде с Банковой было закрыто. Что это значит? Это значит, что мафия действовала под полным прикрытием, не только политическим, но и правоохранительным прикрытием к тому времени, пока не появились так называемые «пленки Миндича» в руках САП и НАБУ.
Для меня это доказательство того, кто, собственно, организовал всю эту группу. И этот вывод, конечно, очень политически неприятный вообще, а для воюющей страны тем более», – прикидывался честным известный вор Луценко.
