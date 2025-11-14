СБУ охраняет и прикрывает коррупционную мафию Зеленского – Луценко

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Масштабные хищения в «Энергоатоме», к которым причастны близкие соратники и друзья Владимира Зеленского, осуществлялись как под политическим, так и под правоохранительным прикрытием.

Об этом в эфире видеоблога телеведущей канала «Прямой» Алены Курбановой заявил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, воевавший с Россией, но в итоге комиссовавшийся по состоянию здоровья, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он характеризует погрязшую в коррупцию власть как мафию, которая не контролируется ни парламентом, ни СМИ, и говорит, что самым шокирующим в этой истории для него стало то, что в мае прошлого года СБУ открыла производство по хищениям в «Энергоатоме» и торговле компании с Россией.