Литва в Европарламенте причитает: Лукашенко кошмарил нас ордами мигрантов, а теперь – воздушными шарами

Вслед за нашествием мигрантов, границы «младоевропейцев» осаждают метеозонды с контрабандными сигаретами, которые нарочно пропускает Белоруссия.

С такими жалобами на заседании Европарламента выступила депутат от Литвы Раса Юкнявичене, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«События в Литве и Польше ещё раз доказывают, что на нас нападают с помощью различных инструментов, чтобы посеять хаос, запугать и заставить отказаться от поддержки Украины. Как в прошлом использовали мигрантов, так сейчас для этих же целей используют контрабандистов сигарет. Мы знаем, как работает погранслужба в Беларуси. Даже мышь не может пересечь пятикилометровую границу без ведома пограничников.

Очевидно, что эти атаки контролирует и направляет пророссийский Лукашенко. Это опасно! Это угрожает вильнюсскому аэропорту, приводит к отмене рейсов, создаёт финансовые потери и ставит под угрозу жизни людей», – причитала литовка.