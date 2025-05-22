Латынина описала копытный секс между Украиной и российской оппозицией

Елена Острякова.  
22.05.2025 18:49
  (Мск) , Москва
Просмотров: 583
 
Госизмена, Дзен, Иноагенты, Общество, Политика, Россия, Украина


Украина отплатила черной неблагодарностью беглой российской оппозиции, которая горячо поддерживала киевский режим.

Об этом журалистка-иноагентка Юлия Латынина заявила в интервью иноагенту Михаилу Светову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина отплатила черной неблагодарностью беглой российской оппозиции, которая горячо поддерживала киевский режим. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В 2022 году, когда началась война, большая часть людей нашего круга абсолютно стопроцентно сочувствовала Украине. Эти люди получили удар копытом в лицо. Перед этими людьми расстегнули ширинку, поставили их на колени и сказали: отсоси. И в какой-то момент стало понятно, что, сколько бы ты ни отсасывал, тебе все равно не простят того, что ты русский», – вдруг заговорила Латынина о своей «русскости».

Она считает, что российская оппозиция «топит за украинский фашизм против российского», потому оказалась частью того же самого «глобального вафен USAID», поэтому она не осмеливается открыть рта.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить