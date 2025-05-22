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Украина отплатила черной неблагодарностью беглой российской оппозиции, которая горячо поддерживала киевский режим.

Об этом журалистка-иноагентка Юлия Латынина заявила в интервью иноагенту Михаилу Светову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2022 году, когда началась война, большая часть людей нашего круга абсолютно стопроцентно сочувствовала Украине. Эти люди получили удар копытом в лицо. Перед этими людьми расстегнули ширинку, поставили их на колени и сказали: отсоси. И в какой-то момент стало понятно, что, сколько бы ты ни отсасывал, тебе все равно не простят того, что ты русский», – вдруг заговорила Латынина о своей «русскости».

Она считает, что российская оппозиция «топит за украинский фашизм против российского», потому оказалась частью того же самого «глобального вафен USAID», поэтому она не осмеливается открыть рта.