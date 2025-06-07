«Кто больше ненавидит Зеленского, чем любит Украину, тот враг» – поляк Кульпа
Всё плохое на Украине якобы от «москалей», а всё, что есть хорошего, никак не может проявиться из-за войны.
Об этом на канале обслуживающей Банковую пропагандистки Натальи Мосейчук заявил бывший замгоссекретаря Польши Пётр Кульпа,, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Вызовом являются люди, которые больше ненавидят власть, Зеленского, чем любят Украину. Это настоящая проблема. Потому что нужно отделить то, что партийное, от того, что государственное, от того, что обобщает. Идёт война за выживание. И не только за тех, кто остался, но и за то, чтобы те, кто уехали, вернулись.
Это наследие мрачных времён прошлого. Я смотрю на это институционально. Это выглядит так, что всё в Украине за последние 20 лет как минимум, что поганое, что подлое – поддерживалось с Востока. Всё, что нормальное, честное – убивалось. И просто сейчас война очень сильно ограничила возможности», – вылизал поляк пятую точку Зеленского.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: