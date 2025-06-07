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Всё плохое на Украине якобы от «москалей», а всё, что есть хорошего, никак не может проявиться из-за войны.

Об этом на канале обслуживающей Банковую пропагандистки Натальи Мосейчук заявил бывший замгоссекретаря Польши Пётр Кульпа,, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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