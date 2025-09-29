Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Процесс отделения самопровозглашенного Косово от Сербии необратим.

Об этом младший научный сотрудник отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы Института славяноведения РАН Яков Смирнов заявил на «городском завтраке» РСМД, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«К сожалению, все, что касается Косово, несмотря на всевозможные заявления и попытки интенсифицировать процесс, касающийся белградских соглашений, пока все идет к тому, что какие бы власти не находились в Белграде, Косово продолжает двигаться в сторону отделения, как бы нам ни хотелось бы обратного. Это связано во многом и с той ролью, которую играют в регионе КФОР (натовская группировка – ред), которые потворствуют Приштине в их действиях по захвату сербских государственных учреждений», – сказал Смирнов.

Он полагает, что ситуацию может изменить только резкая радикализация власти в Белграде.