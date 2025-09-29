Косово спасет только сербская СВО

Елена Острякова.  
29.09.2025 12:18
  (Мск) , Москва
Просмотров: 120
 
Балканы, Дзен, Косово, Сербия


Процесс отделения самопровозглашенного Косово от Сербии необратим.

Об этом младший научный сотрудник отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы Института славяноведения РАН Яков Смирнов заявил на «городском завтраке» РСМД, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«К сожалению, все, что касается Косово,  несмотря на всевозможные заявления и попытки интенсифицировать процесс, касающийся белградских соглашений, пока все идет к тому, что какие бы власти не находились в Белграде, Косово продолжает двигаться в сторону отделения, как бы нам ни хотелось бы обратного. Это связано во многом и с той ролью, которую играют в регионе КФОР (натовская группировка – ред), которые потворствуют Приштине в их действиях по захвату сербских государственных учреждений», – сказал Смирнов.

Он полагает, что ситуацию может изменить только резкая радикализация власти в Белграде.

«Если только к власти в Сербии не придут очень радикально настроенные партии. Радикальная версия Шешеля, который вдруг придет к власти, будет поддержан большинством и устроит свою версию СВО в Косово. Но такой сценарий развития событий представляется весьма маловероятным, с учетом присутствия КФОР», – сказал Смирнов.

