«Китайцы хотят, чтобы Россия победила!» – американский дипломат в ярости от действий Пекина

Анатолий Лапин.  
17.07.2025 13:16
  (Мск) , Киев
Просмотров: 523
 
Война, Дзен, Китай, Россия, США, Украина


Китай и Россия заключили между собой важный стратегический союз.

Об этом в ходе Аспенского форума по безопасности заявил бывший посол США в КНР Николас Бернс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Китай и Россия заключили между собой важный стратегический союз. Об этом в ходе Аспенского...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Китай и Россия, я думаю, что это серьезный стратегический союз, основанный на двух стареющих, и я могу это сказать, потому что я тоже старею, но немного моложе их обоих… два стареющих автократа. Они встречались 52 раза. Они называют друг друга лучшими друзьями. Я думаю, что на данный момент они закрепили, но не навсегда, очень важный стратегический союз между двумя странами.

В феврале, марте и апреле 2022 года китайцы меня раздражали, когда говорили, что они нейтральны в войне. Они не нейтральны. Они защищали Россию в Совете безопасности [ООН] Они обеспечили около 90% микроэлектроники для российской оборонной промышленности. Они хотят, чтобы Россия победила», – нервничает отставной посол.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить