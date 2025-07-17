«Китайцы хотят, чтобы Россия победила!» – американский дипломат в ярости от действий Пекина

Китай и Россия заключили между собой важный стратегический союз.

Об этом в ходе Аспенского форума по безопасности заявил бывший посол США в КНР Николас Бернс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Китай и Россия, я думаю, что это серьезный стратегический союз, основанный на двух стареющих, и я могу это сказать, потому что я тоже старею, но немного моложе их обоих… два стареющих автократа. Они встречались 52 раза. Они называют друг друга лучшими друзьями. Я думаю, что на данный момент они закрепили, но не навсегда, очень важный стратегический союз между двумя странами.

В феврале, марте и апреле 2022 года китайцы меня раздражали, когда говорили, что они нейтральны в войне. Они не нейтральны. Они защищали Россию в Совете безопасности [ООН] Они обеспечили около 90% микроэлектроники для российской оборонной промышленности. Они хотят, чтобы Россия победила», – нервничает отставной посол.