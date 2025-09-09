«Хорошей самостийной Украины» не будет – всё станет Россией, – эксперт
Россия не заинтересована в том, чтобы принимать в свой состав враждебную западную Украину, но и на освобожденной части не будет оставлять «хорошую самостийную» Украину. Эти территории войдут в состав РФ и станут обычными субъектами.
Об этом в эфире признанного РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил международник Алексей Наумов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Русской Украины, как таковой, я думаю, не будет, поскольку просто регионы, которые вошли в состав Российской Федерации, будут как другие регионы РФ. Я не думаю, что у них будет какой-то особый статус какое-то продолжительное время, и лет через десять они, грубо говоря, там, Белгородская область будет Запорожская, то есть, большой разницы в этом плане не будет…
Я не считаю, что Россия имеет целью контроль территорий всей Украины. Это, во-первых, потребует огромного количества вооруженных сил.
Во-вторых, мы понимаем, что украинцы, которые находятся в западной части страны, не очень расположены по отношению к России в целом. И, естественно, контроль такого недружественного населения мало того, что очень тяжел, он и не несет в себе никакого политического смысла», – отметил Наумов.
