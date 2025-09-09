«Хорошей самостийной Украины» не будет – всё станет Россией, – эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия не заинтересована в том, чтобы принимать в свой состав враждебную западную Украину, но и на освобожденной части не будет оставлять «хорошую самостийную» Украину. Эти территории войдут в состав РФ и станут обычными субъектами.

Об этом в эфире признанного РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил международник Алексей Наумов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

