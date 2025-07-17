«Хочется верить, что вместо центров принятия решений – решили бить по лицам» – военкор Коц

Если ликвидация полковника СБУ Воронича всё-таки дело российских спецслужб, это очень добрый знак.

Об этом в эфире радио «КП» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Всегда хочется верить во что-то лучшее, что, как говорят на Украине, «почалося», хочется верить, что мы начали охоту. Этот полковник СБУ служил в том департаменте, который готовил все громкие теракты на территории России и республик Донбасса, кто-то даже приписывает Вороничу причастность к убийству Моторолы. Я не удивлюсь, если он причастен. Если это убила наша агентура, это добрый знак. Я всегда говорил, что удары по Банковой, по зданию СБУ, ГУР – совершенно бессмысленны. Я не верю в символические информационные эффекты, они очень мимолётны, сегодня есть, завтра уже нет. Лучше воевать не с кирпичами и не с центрами принятия решений, а с лицами, принимающими решения. Причём, начиная с бригадного уровня, чтобы даже майоры и выше ходили и оглядывались», – сказал Коц.

Примечательной также он посчитал информацию, что Воронич был ликвидирован гражданами Азербайджана, которые погибли при задержании.