«Хочется верить, что вместо центров принятия решений – решили бить по лицам» – военкор Коц
Если ликвидация полковника СБУ Воронича всё-таки дело российских спецслужб, это очень добрый знак.
Об этом в эфире радио «КП» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Всегда хочется верить во что-то лучшее, что, как говорят на Украине, «почалося», хочется верить, что мы начали охоту. Этот полковник СБУ служил в том департаменте, который готовил все громкие теракты на территории России и республик Донбасса, кто-то даже приписывает Вороничу причастность к убийству Моторолы. Я не удивлюсь, если он причастен.
Если это убила наша агентура, это добрый знак. Я всегда говорил, что удары по Банковой, по зданию СБУ, ГУР – совершенно бессмысленны. Я не верю в символические информационные эффекты, они очень мимолётны, сегодня есть, завтра уже нет. Лучше воевать не с кирпичами и не с центрами принятия решений, а с лицами, принимающими решения. Причём, начиная с бригадного уровня, чтобы даже майоры и выше ходили и оглядывались», – сказал Коц.
Примечательной также он посчитал информацию, что Воронич был ликвидирован гражданами Азербайджана, которые погибли при задержании.
«Тут бы я отметил, что Баку как-то молчит по поводу убийства двух своих граждан в Киеве. Их СМИ молчат словоохотливые, которые так азартно обвиняли Россию в разжигании антиазербайджанской ненависти. И политики, которые нашу страну называли шовинистической, что-то молчат. И эксперты, которые кричали про неправовое государство, которое попирает права азербайджанцев.
Все они молчат. То ли тогда мы очень чувствительно задели этих глав диаспор, то ли сейчас англичанка им не велит раскрывать рот на Киев. Как бы то ни было, если это и были наши агенты (естественно, это никто не признает), то это лишний раз доказывает, что никакого предвзятого отношения к азербайджанцам в нашей стране нет», – заключил военкор.
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