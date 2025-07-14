Азербайджанцы помогли отомстить за Моторолу

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Убитый в Киеве полковник СБУ Иван Воронич был ликвидирован гражданами Азербайджана.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил главред антироссийского пропагандистского сайта «Цензор» Юрий Бутусов, который проходит сейчас службу в ВСУ.

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«Убийство совершили два российских агента, они действительно найдены по горячим следам после преступления. Доказательства их причастности очевидны, и сомнения не вызывают, поскольку русские их использовали в качестве одноразовых. На обмен россияне их забирать не стали бы, ценности они никакой для ФСБ не имеют, они действовали за деньги и кроме заказчика не знали ничего. Поэтому оба ликвидированы при попытке сопротивляться и бежать. Теперь даже прах их рассеется без вести», – пишет Бутусов в паблике.

По его словам, исполнитель – Гулализада Хагани, обеспечение – Нармин Гулиева. Автор утверждает, что оба имеют паспорта Азербайджана, но якобы «тесно связаны с криминальными группировками в России».

Гулиева въехала на Украину 15 мая из Молдовы, а вот Хагани не пустили, но он каким-то образом смог пересечь границу.

«Целью киллеров был Иван Воронич. Иван был одним из руководителей 5-го управления контрразведки СБУ, которое было создано в 2015 году для диверсионных операций на временно оккупированных территориях, и уничтожило десятки известнейших командиров российских войск и спецслужб. Последние годы Воронич служил в другом подразделении СБУ, но враг, очевидно, давно хотел отомстить полковнику, и Воронич оставался среди величайших врагов России. По предварительным данным, к сожалению, полковник Воронич проживал по месту регистрации в своей квартире, указанной во всех базах данных. В результате российские агенты установили наблюдение за подъездом и спустя короткое время выследили офицера и организовали убийство», – продолжает Бутусов.

Он пишет, что это второй с 2022 года случай «организованного покушения российских спецслужб в Киеве против государственных чиновников, достоверно подтвержденный и доказанный». Ранее было покушение на военного, который чудом выжил.

«Всем офицерам ВСУ и СБУ, некоторым известным общественным деятелям, нужно продумать меры безопасности, и при возможности не проживать по местам регистрации или адресам, публично известным, поскольку российские спецслужбы, безусловно, будут продолжать слать новые группы наемных убийц», – предупреждает Бутусов.

Как сообщали американские СМИ, Воронич причастен у убийству одного из командиров ДНР Арсения Павлова («Моторола»).

СБУ, отчитавшись о ликвидация убийц своего коллеги, уверяла, что якобы действовала агентурно-боевая группа ФСБ.

«На опубликованных СБУ фотоотчетах с места казни азербайджанцев присутствуют очевидные признаки того, что заявления [внесенного в реестр террористов и экстремистов главы СБУ] Малюка о предшествовавшей этому перестрелке, как минимум, сильно преувеличены. Например, возле руки убитой женщины видна рукоятка 7,62-мм револьвера системы Нагана образца 1895 года. Вероятность того, что опытные ликвидаторы, незадолго до этого пристрелившие пятью выстрелами в упор полковника СБУ, пользовались таким нетипичным оружием, стремится к нулю», – сомневается в версии СБУ портал «Военное обозрение».

Примечательно, что до сих пор не отреагировал на убийство своих граждан официальный Баку. При этом когда в РФ задержали представителей азербайджанских криминальных группировок, Баку развязал оголтелую русофобскую кампанию, показательно арестовав и избив ряд российских граждан.