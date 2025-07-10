Громкая ликвидация в Киеве: убит СБУшник – организатор терактов в России

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В Киеве застрелили высокопоставленного офицера СБУ. Об этом сообщают украинские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Произошло убийство в Голосеевском районе. Сообщается, что убитый – Иван Воронич, это подтвердил СБУшник Роман Червинский, причастный к организации убийств деятелей ЛДНР.

Воронич был убит пятью выстрелами в упор, когда выходил из своего дома.

Экс-участник карательной операции против ЛДНР и депутат Рады прошлого созыва Игорь Мосийчук пишет, что убитый занимал должность старшего оперативного управления 1-го отдела Центра сил спецопераций СБУ.

Правда, он не исключает, что Россия к этому не имеет отношения, призывая обратить внимание на доходы убитого.

«Так. Включился механизм внешних силовых операций России на Украине. Убит организатор диверсий спецслужб Украины на нашей территории. Я не уверен, что это бытовуха», – считает военкор Александр Сладков.

Похожего мнения придерживается и политолог Геворг Мирзаян.

«Судя по всему, это не внутренние разборки. Если человек реально занимался терактами, то ему передали судоплатовский привет). И это хорошо. Давно пора», – радуется Мирзаян.