Каждые переговоры в Стамбуле должны включать пункт о будущем покаянии и капитуляции РФ – американский дипломат
Россия профанирует мирные переговоры в Стамбуле.
Об этом бывший посол США на Украине Уильям Тейлор заявил в Атлантическом совете (признан нежелательной организацией в России), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Трудно назвать текущую ситуацию мирными переговорами. Украинцы и американцы согласовали некоторые предложения, такие как 30-дневное всеобъемлющее прекращение огня. Президент Трамп передал это предложение президенту Путину, который ответил отказом. И это стало закономерностью.
Это не единственный случай, когда украинцы готовы к таким переговорам, а русские нет», – рассуждал Тейлор.
Он признал, что вопросы обмена пленными, телами погибших и возврата детей в Стамбуле решаются, но отставной дипломат хочет, чтобы Россия еще и «покаялась за преступления».
«Трудно включить вопрос об ответственности в вопрос о прекращении огня на 30 дней, но это должно оставаться на повестке дня. Украинцам надо показать, что ответственность будет и это произойдет. За такие действия будут последствия», – вещал Тейлор.
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