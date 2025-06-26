Каждые переговоры в Стамбуле должны включать пункт о будущем покаянии и капитуляции РФ – американский дипломат

Елена Острякова.  
26.06.2025 17:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 369
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Россия профанирует мирные переговоры в Стамбуле.

Об этом бывший посол США на Украине Уильям Тейлор заявил в Атлантическом совете (признан нежелательной организацией в России), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия профанирует мирные переговоры в Стамбуле. Об этом бывший посол США на Украине Уильям...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Трудно назвать текущую ситуацию мирными переговорами. Украинцы и американцы согласовали некоторые предложения, такие как 30-дневное всеобъемлющее прекращение огня. Президент Трамп передал это предложение президенту Путину, который ответил отказом. И это стало закономерностью.

Это не единственный случай, когда украинцы готовы к таким переговорам, а русские нет», – рассуждал Тейлор.

Он признал, что вопросы обмена пленными, телами погибших и возврата детей в Стамбуле решаются, но отставной дипломат хочет, чтобы Россия еще и «покаялась за преступления».

«Трудно включить вопрос об ответственности в вопрос о прекращении огня на 30 дней, но это должно оставаться на повестке дня. Украинцам надо показать, что ответственность будет и это произойдет. За такие действия будут последствия», – вещал Тейлор.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить