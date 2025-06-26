Россия профанирует мирные переговоры в Стамбуле.

Об этом бывший посол США на Украине Уильям Тейлор заявил в Атлантическом совете (признан нежелательной организацией в России), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трудно назвать текущую ситуацию мирными переговорами. Украинцы и американцы согласовали некоторые предложения, такие как 30-дневное всеобъемлющее прекращение огня. Президент Трамп передал это предложение президенту Путину, который ответил отказом. И это стало закономерностью.

Это не единственный случай, когда украинцы готовы к таким переговорам, а русские нет», – рассуждал Тейлор.