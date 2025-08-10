Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Власти Украины скрывают, что ежедневно из охваченной войны страны пытаются сбежать тысячи людей.

Об этом в эфире своего блога озвучил Алексей Арестович, экс-советник офиса Зеленского (внесен в список террористов и экстремистов в РФ).

«Чтобы вы понимали: когда Госпогранслужба доложила в 2023 году, что 100 человек каждый день пытаются сбежать из Украины, реальная цифра была 15 тысяч. 15 000 каждый день. Три бригады. Армейский корпус пытался убежать каждый день. Каждый день через Тису, – пограничники задерживают, стреляют там, – переплывая зимние речки тушкой, чучелом, но пытались сбежать. Я не знаю, какие сейчас цифры, но это было ещё в 2023, когда ситуация была намного лучше, чем сейчас», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ситуация внутри Украины может еще ухудшиться.