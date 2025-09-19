Иноагент Чичваркин: Пугачева сильно припозднилась с антироссийским интервью
Популярная в 20-м веке певица Алла Пугачева и ее муж комик-иноагент Максим Галкин отказались приходить на обеды в поддержку ВСУ, который проводит в Европе беглый бизнесмен-иноагент Евгений Чичваркин.
Об этом сам Чичваркин заявил в интервью украинскому тележурналисту Василию Голованову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Они до какого-то времени не хотели, держались на определенной дистанции. Что тоже можно было понять, потому что ты не можешь потом спокойно приехать в Россию. Мне кажется, Пугачева до недавнего времени точно оставляла за собой эту возможность», – сказал Чичваркин.
Он расхвалил русофобское интервью, которое престарелая певица дала иноагентке Екатерине Андреевой, но считает, что Пугачева с ним затянула.
«Это же интервью через год-два станет уголовным делом. В России меняется отношение к этому делу. То, на что в начале войны закрывали глаза и не обращали внимания, сейчас уголовные дела. Пугачева мудрая, и она эту мудрость проявила.
Если бы в самом начале все, кто эту войну не принял, высказались бы основательно и сразу, то, наверное, по-другому общество это приняло или не приняло. Было бы гораздо больше попыток уехать из страны», – рассуждал Чичваркин.
