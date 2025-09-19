Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Популярная в 20-м веке певица Алла Пугачева и ее муж комик-иноагент Максим Галкин отказались приходить на обеды в поддержку ВСУ, который проводит в Европе беглый бизнесмен-иноагент Евгений Чичваркин.

Об этом сам Чичваркин заявил в интервью украинскому тележурналисту Василию Голованову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Они до какого-то времени не хотели, держались на определенной дистанции. Что тоже можно было понять, потому что ты не можешь потом спокойно приехать в Россию. Мне кажется, Пугачева до недавнего времени точно оставляла за собой эту возможность», – сказал Чичваркин.

Он расхвалил русофобское интервью, которое престарелая певица дала иноагентке Екатерине Андреевой, но считает, что Пугачева с ним затянула.