«Игра в одни ворота закончилась» – Путин обвинил НАТО в агрессии против России

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Страны западного блока десятилетиями совершали агрессивные действия против России, и увеличение расходов на оборону – одно из них.

Об этом на пресс-конференции в Минске заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Президента попросили прокомментировать увеличение расходов на оборону до 5% от ВВП.

«Коллективный Запад всё переставляет с ног на голову. Потому что увеличение расходов на военные цели, и милитаристский угар, всё основано на одном тезисе – на агрессивности России. Но всё ровно наоборот. Ведь сейчас отсечкой всех эти рассуждений является 2022 год, начало СВО. А вот как мы подошли к этому – об это никто ни слова не говорит. А всё началось с того, что нас грубо обманули, по поводу нерасширения НАТО на восток», – напомнил Путин.

«Когда мы говорили, что нам это угрожает, нам ничего не отвечали – просто посылали нас подальше с нашим мнением, и с ним никто не считался. Это и есть агрессивное поведение. То же самое было, когда Запад поддерживал сепаратизм в нашей стране, и такой инструмент борьбы с Россией, как терроризм. Никто не хотел обращать внимания на ИГИЛ, если он в России функционирует. Всё хорошо, если это против России. И там всё это прекрасно понимают, но говорят о нашей агрессивности. На себя посмотрите. И на фоне этой риторики о мнимой агрессивности России они говорят о необходимости вооружаться. Ну, пускай вооружаются», – добавил президент.

Он подчеркнул, что поддержка госпереворота в Киеве в 2014 году, и восемь лет войны против народа Донбасса – также свидетельство агрессивности Запада, а не России.