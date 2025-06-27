«Игра в одни ворота закончилась» – Путин обвинил НАТО в агрессии против России

Максим Столяров.  
27.06.2025 19:17
  (Мск) , Москва
Просмотров: 882
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Страны западного блока десятилетиями совершали агрессивные действия против России, и увеличение расходов на оборону – одно из них.

Об этом на пресс-конференции в Минске заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока десятилетиями совершали агрессивные действия против России, и увеличение расходов на оборону...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Президента попросили прокомментировать увеличение расходов на оборону до 5% от ВВП.

«Коллективный Запад всё переставляет с ног на голову. Потому что увеличение расходов на военные цели, и милитаристский угар, всё основано на одном тезисе – на агрессивности России. Но всё ровно наоборот.

Ведь сейчас отсечкой всех эти рассуждений является 2022 год, начало СВО. А вот как мы подошли к этому – об это никто ни слова не говорит. А всё началось с того, что нас грубо обманули, по поводу нерасширения НАТО на восток», – напомнил Путин.

«Когда мы говорили, что нам это угрожает, нам ничего не отвечали – просто посылали нас подальше с нашим мнением, и с ним никто не считался. Это и есть агрессивное поведение. То же самое было, когда Запад поддерживал сепаратизм в нашей стране, и такой инструмент борьбы с Россией, как терроризм. Никто не хотел обращать внимания на ИГИЛ, если он в России функционирует. Всё хорошо, если это против России.

И там всё это прекрасно понимают, но говорят о нашей агрессивности. На себя посмотрите. И на фоне этой риторики о мнимой агрессивности России они говорят о необходимости вооружаться. Ну, пускай вооружаются», – добавил президент.

Он подчеркнул, что поддержка госпереворота в Киеве в 2014 году, и восемь лет войны против народа Донбасса – также свидетельство агрессивности Запада, а не России.

«А мы с целью положить конец этой войне, вынуждены были применить Вооружённые силы, признав независимость обеих республик, в строгом соответствии с Уставом ООН. Никто на это не обращают внимания, все только с этого момента. Так не пойдёт, игра в одни ворота закончилась», – подытожил Путин.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить