Глава МИД Финляндии объявила вечное вооружённое противостояние с Россией

Финляндия и страны Запада продолжат вооружаться даже после завершения украинского конфликта – и независимо от дальнейшего поведения России.

Об этом в эфире видеоблога TVP World заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы не вернёмся к обычному бизнесу, если только это не будет финская модель, которая подразумевает, что мы должны инвестировать в нашу оборону, потому что Россия, по сути, показала, что ей нельзя доверять.

Поэтому мы должны иметь сильную оборону и сдерживание, как и весь свободный мир. И в то же время, конечно, если Россия вернётся к соблюдению международного права и снова станет надёжным партнёром, то мы сможем снова начать торговать и политически взаимодействовать.

Но в то же время я не думаю, что мы откажемся от нашей обороны и сдерживания», – заявила Валтонен.