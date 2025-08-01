Генерал ВСУ: Где наши ИПСО? Русские на всё готовы ради победы в СВО
Украинские спецслужбы недооценивают пользу от раскачки ситуации внутри РФ и разжигании межконфессиональной и межнациональной вражды между россиянами.
Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Близнюка заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Конечно, они уже заполитизированны, зазомбированны таким образом, что готовы последние подштанники снять и их отдать для победы, только бы не покориться. А это показывает то, что со стороны Украины отсутствует какая-либо информационно-психологическая борьба за умы и сердца русского народа.
Когда это чёткое разложение правил, сколько и каким образом живут российские олигархи, и сколько денег на что тратится. И как живут российские, простите, обычные люди.
Сейчас власти душат российских фермеров, потому что они сейчас [после санкций Трампа, на которые рассчитывает Кривонос] станут переставать производить много продукции – на этом можно играть! Точно так же можно играть и на других вещах», – вещал Кривонос.
«У нас нет информационно-психологического влияния, нет борьбы за умы и сердца! Я уже не говорю о том, что огромное количество противоречий между православными и мусульманским населением РФ, по национальным нюансам, что касается Северного Кавказа, что касается Средневолжья, Урала.
На всём этом можно играть, не только мы в этом заинтересованы. Поверьте, некоторые страны, которые выступают посредниками в переговорах, и на территории которых мы проводим эти переговоры, заинтересованы в ослаблении России, чтобы потом серьёзно укусить на собственную потребность»,– рассуждал укро-генерал.
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