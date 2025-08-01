Украинские спецслужбы недооценивают пользу от раскачки ситуации внутри РФ и разжигании межконфессиональной и межнациональной вражды между россиянами.

Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Близнюка заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, они уже заполитизированны, зазомбированны таким образом, что готовы последние подштанники снять и их отдать для победы, только бы не покориться. А это показывает то, что со стороны Украины отсутствует какая-либо информационно-психологическая борьба за умы и сердца русского народа.

Когда это чёткое разложение правил, сколько и каким образом живут российские олигархи, и сколько денег на что тратится. И как живут российские, простите, обычные люди.

Сейчас власти душат российских фермеров, потому что они сейчас [после санкций Трампа, на которые рассчитывает Кривонос] станут переставать производить много продукции – на этом можно играть! Точно так же можно играть и на других вещах», – вещал Кривонос.