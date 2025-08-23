Генерал США: ВСУ деморализованы, дезертирство, оружие НАТО не помогает
Западное оружие и техника уже не помогают украинской армии, которая вынуждена бросать в бой стариков за шестьдесят. Об этом в эфире «Голос реальной Америки» заявил экс-советник Трампа, генерал Майк Флинн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Победителем пока является Россия… Они удерживают позиции. И в военном плане они находятся в гораздо лучшем положении, чем украинские военные.
И разница между возможностями российской армии и украинской огромна. И, несмотря на все потенциальные продажи оружия и снаряжения, которые были предоставлены украинцам, у них заканчиваются боеспособные мужчины из-за большого количества потерь и дезертирства», – сказал генерал.
«Один из показателей, на который надо обращать внимание – это моральный дух и внутренняя обстановка в противостоящих силах. И я могу сказать вам, что моральный дух в украинской армии невысок.
И тот факт, что им теперь приходится призывать гораздо более пожилых мужчин, 60-летних и старше, чтобы они могли сражаться на передовой.
Я думаю, что вокруг Путина есть группа, которая говорит: послушайте, сейчас мы удерживаем позиции, у нас действительно сильная позиция на переговорах. Мы хотим сохранить то, что у нас есть, и придерживаться этой стратегии, а не угрожать всей Европе», – добавил он.
