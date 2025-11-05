Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Обслуживающий интересы Зе-офиса и транслируемый в обязательном порядке на украинских телеканалах марафон «Единые новости» следует закрыть, правда, лишь когда на Украине будут отменено военное положение.

К такому выводу приходит утвержденный Еврокомиссией Отчет о расширении, где анализируется готовность стран – кандидатов на членство в ЕС к вступлению в это объединение..

Антироссийский пропагандистский портал «Европейская правда» ознакомился с документом, который в целом позитивно оценивает усилия Украины на пути в ЕС. Тем не менее, в разделе, касающемся медиасферы, есть неприятный для режима нюанс.

«В прошлом году отчет о расширении принес политическую сенсацию: в нем Еврокомиссия впервые объявила, что украинские власти должны остановить не адекватный реалиям и недемократический по реализации формат телемарафона «Единые новости», – напоминает издание.

Отмечается, что тогда претензиям Брюсселя, высказанным впервые, не хватало конкретики, которую добавили в свежем отчете – установлен крайний срок, до которого сохранение «марафона» возможно.

«Пересмотр потребности телемарафона, как формата, финансируемого государством, должен состояться не позже, чем Украина приостановит военное положение», – говорится в отчете.

Учитывая нежелание Зеленского заканчивать конфликт с Москвой и проводить выборы, а также недавние сообщения о готовности Киева воевать с Россией еще минимум три года, работа «Единого марафона» будет продолжаться.