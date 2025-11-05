Евросоюз разрешил бесконечно работать пропагандистской помойке Зеленского

Игорь Шкапа.  
05.11.2025 08:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1132
 
Дзен, ЕС, Пропаганда, Украина


Обслуживающий интересы Зе-офиса и транслируемый в обязательном порядке на украинских телеканалах марафон «Единые новости» следует закрыть, правда, лишь когда на Украине будут отменено военное положение.

К такому выводу приходит утвержденный Еврокомиссией Отчет о расширении, где анализируется готовность стран – кандидатов на членство в ЕС к вступлению в это объединение..

Обслуживающий интересы Зе-офиса и транслируемый в обязательном порядке на украинских телеканалах марафон «Единые новости»...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Антироссийский пропагандистский портал «Европейская правда» ознакомился с документом, который в целом позитивно оценивает усилия Украины на пути в ЕС. Тем не менее, в разделе, касающемся медиасферы, есть неприятный для режима нюанс.

«В прошлом году отчет о расширении принес политическую сенсацию: в нем Еврокомиссия впервые объявила, что украинские власти должны остановить не адекватный реалиям и недемократический по реализации формат телемарафона «Единые новости», – напоминает издание.

Отмечается, что тогда претензиям Брюсселя, высказанным впервые, не хватало конкретики, которую добавили в свежем отчете – установлен крайний срок, до которого сохранение «марафона» возможно.

«Пересмотр потребности телемарафона, как формата, финансируемого государством, должен состояться не позже, чем Украина приостановит военное положение», – говорится в отчете.

Учитывая нежелание Зеленского заканчивать конфликт с Москвой и проводить выборы, а также недавние сообщения о готовности Киева воевать с Россией еще минимум три года, работа «Единого марафона» будет продолжаться.

Впрочем, Киев может пойти на уловку и сменить формат пропаганды. И не только ради того, чтобы успокоить Брюссель, – даже авторы европейского доклада ссылаются на социологию, которая фиксирует падение доверия к телемарафону.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить