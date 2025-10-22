Евросоюз планирует грабеж России, но последствия будут непредсказуемы, – немецкий депутат

То, что подается европейскими ястребами, как беспроцентный кредит Украине за счет российских активов, на самом деле является грабежом, за которым последуют непредсказуемые последствия.

Об этом, выступая в Европарламенте, заявила депутат от Германии Рут Фирмених, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению политика, в итоге ЕС предстанет в виде вора, отпугнет инвесторов, а также поплатится своими активами в России.

«С помощью беспроцентного кредита для Украины, предоставленного на основе российских активов на сумму 140 миллионов евро, ЕС планирует нарушить конституционное право, что приведет к непредсказуемым последствиям для экономики самого ЕС.

То, что планирует ЕС, – это грабеж, это негативно скажется на финансовых центрах ЕС на долгое время, потому что никто не захочет инвестировать в грабителей.

Финансовый риск, связанный с кредитом на военные нужды, ляжет на плечи европейских налогоплательщиков. Это означает, что Германия потратит 35 миллиардов евро на новую теневую экономику, и, что мы можем ожидать, произойдет фактическая экспроприация российских активов. Это будет стоить Европе ее активов.

Вместо того, чтобы играть здесь и придумывать, как заработать деньги на войну, ЕС наконец-то должен включить мозги и внести свой вклад в решение ситуации и установление мира в Украине», – заявила Фирмених.

