Еврочиновников обязали ездить в США с одноразовыми телефонами – боятся слежки

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Financial Times пишет, что Еврокомиссия начала выдавать сотрудникам, которые ездят в США (например, на мероприятия МВФ или Всемирного банка), одноразовые телефоны. По данным источников газеты, это связано с опасениями шпионажа со стороны американцев.

«Они обеспокоены тем, что США попадут в систему Европейской комиссии», – говорит конфидент издания.

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Отмечается, что раньше такие меры предпринимались в случае командировок еврочиновников в Китай и на Украину. Отношение Брюсселя к Вашингтону как к потенциальному источнику риска для безопасности подчеркивает, как ухудшились отношения США и ЕС после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, пишет FT.

«Это заявление символизирует глубокий разрыв между Брюсселем и Вашингтоном, начавшийся с возвращением Дональда Трампа в Белый дом. Напряжённость растёт не только в сфере безопасности, но и в торговле, обороне и технологическом регулировании. США ввели тарифы на продукцию из ЕС, приостановили помощь Украине, обвинили Брюссель в «удушении свободы слова» и вмешательстве в выборы. Один из поводов — исключение кандидата на выборах в Румынии, поддержка которому резко выросла благодаря TikTok», – говорится в материале.

«Вашингтон — не Пекин, но он противник, склонный к внезаконным методам», — отмечает директор брюссельского Института геополитики Луук ван Мидделаар. Он напомнил, как администрация Обамы прослушивала телефон Ангелы Меркель. «Демократические администрации действуют так же», — добавил он.

Газета пишет, что даже европейские туристы и учёные всё чаще сталкиваются с допросами на границе США: достаточно критичного поста в соцсетях, чтобы оказаться в депортационном рейсе. Так, в марте французского исследователя выдворили из США за его личную позицию по вопросам научной политики.