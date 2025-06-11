Евроатлантистку взбесило, что Запад бессилен перед российским «теневым» флотом

Елена Острякова.  
11.06.2025 19:23
  (Мск) , Москва
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Дзен, Запад, Нефть, Общество, Политика, Россия, Санкции, Торговля, Транспорт, Украина


Запад не сможет навредить России, нападая на суда «теневого» флота, потому что они ходят по морю в соответствии с нормами международного права.

Об этом старший научный сотрудник Атлантического совета (признан нежелательной организацией в России), шведка по происхождению Элизабет Брау заявила в интервью британскому подкасту «Силиконовый занавес», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад не сможет навредить России, нападая на суда «теневого» флота, потому что они ходят...

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«Темный», «серый» или параллельный флот – это огромное бедствие, которое подрывает мировой морской порядок. Но конвенция ООН по морскому праву, которая является основой мирового порядка, дает любому судну право плавать в любых водах, которые ему нравятся. И это право, которым пользуются эти суда», – сетовала Брау.

Она пожалела пиратские государства типа Эстонии, которым сложно захватывать «теневые» суда.

«Проблема в том, что прибрежные государства не могут задерживать «теневые» суда. Им трудно задерживать «теневые» суда за пределами своих территориальных вод. Поэтому в исключительной экономической зоне прибрежному государству очень трудно задержать «теневое» судно», – вещала шведская курица.

В бессильной злобе она предложила отказывать в визах членам семей российских чиновников.

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