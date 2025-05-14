ЕС Украине не светит, но мы должны обещать – Сикорский

Константин Серпилин.  
14.05.2025 16:59
  (Мск) , Варшава
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Дзен, ЕС, Общество, Политика, Польша, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина


Западные лидеры должны продолжать обещать Украине вступление в ЕС, даже если реально его не предвидится.

Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Западные лидеры должны продолжать обещать Украине вступление в ЕС, даже если реально его не...

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«К вопросу об Украине. Вы сказали, у вас запланированы встречи с потенциальными членами. Но мы слышали, как президент Квасьневский сказал, что скептически относится к перспективе вступления Украины в ЕС. Это и ваше мнение?», – спросила ведущая.

Однако польский министр уверен, что если такое и случится, то точно нескоро.

«Ну, Зеленской был недоволен, когда я сказал ему, что это может произойти не через два года, а к концу десятилетия.  

Украине нужно выполнить свою домашнюю работу. Мы хотели открыть один или два кластера. К сожалению, Венгрия заблокировала это», – ответил Сикорский.

Он подчеркнул, что даже пустые обещания могут быть важны для режима Зеленского, который сможет «продать» их наивному народу.

«Но я всё равно считаю, что это возможно к концу десятилетия. И Украине нужен этот психологический якорь, эта цель, представление о том, где они хотят быть, и почему они воюют», – высказался поляк.

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