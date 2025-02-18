«ЕС, проснись!» – политолог Банковой призывает Украину прижаться всем телом к полуживой Европе

Вадим Москаленко.  
18.02.2025 21:28
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Европа пребывает в подавленном состоянии после сеанса шоковой терапии со стороны команды Дональда Трампа.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил обслуживающий интересы Банковой украинский политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европа пребывает в подавленном состоянии после сеанса шоковой терапии со стороны команды Дональда Трампа....

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«Меня беспокоит то, что они хотят перебросить всю ношу военной помощи на европейцев. Они хотят зарабатывать, фактически продавать нам оружие, пусть платят европейцы, а они пусть будут в стороне. Это несправедливо!

Поэтому с Трампом нужно быть осторожнее, нужно всегда думать о предохранителях. И нам обязательно нужно действовать с европейцами. Но и сами европейцы должны консолидироваться – вот, что важно. Пока что мы видим только попытки…

В кулуарах была встреча «друзей Украины» как раз в пятницу вечером в первый день конференции после выступления Вэнса, организовал Пинчук, и там выступил глава МИД Эстонии. Он сказал очень красноречивую фразу, что «Европа должна проснуться». Проснуться!

Вот, процесс пробуждения – он сейчас проявляется. Но ещё не проснулись окончательно, и не все готовы к быстрым решениям. И в финансовых вопросах, мы видим, непросто им согласовать общую позицию», – сокрушался Фесенко.

«Но это была шоковая терапия американцев для Европы. Я надеюсь, что они будут действовать более активно, ответственно, чтобы не было просто паники. Главное, чтобы не было горячки и паники», – тревожился Зе-политолог.

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