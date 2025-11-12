Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Киеве цинично успокаивают общественность по поводу краха бандеровской обороны в Покровске – теперь утверждается, будто в городе уже давно не было ВСУ, а имел место «гениальный план» украинских генералов.

Российская сторона, как известно, заявляет об окружении крупной группировки в Покровске. Сегодня в Сети появились кадры сдачи в плен 25 украинских морпехов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Однако родственникам погибших и окруженных солдат ВСУ вряд ли дадут слово в укро-эфире. Зато вот как объясняет происходящее «громадянам» экс-участник карательной операции против ЛДНР, списавшийся из армии офицер ВСУ Евгений Бекренев («Арти Грин»):