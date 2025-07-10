«Это лучшие санкции за всю историю!» – американский дипломат о последних действиях Трампа против РФ

Елена Острякова.  
10.07.2025 16:59
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, США, Украина


Законопроект о вторичных американских санкциях против стран, торгующих с Россией внесен в Сенат США, потому что его авторы получили «хотя бы желтый, если не зеленый свет» от президента Дональда Трампа.

Об этом бывший посол США в ЕС Стюарт Эйзенстат заявил в интервью «Таймс Радио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Законопроект о вторичных американских санкциях против стран, торгующих с Россией внесен в Сенат США,...

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«Сегодня поступил реальный сигнал от сенатора Джона Тьюна, лидера большинства в Сенате. Он согласился внести законопроект, у которого есть 85 соавторов во главе с ближайшим советником президента Трампа Линдси Грэмом (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов – ред).

Это самый необычный законопроект о тарифах, с которым я когда-либо сталкивался. Это самый замечательный законопроект о санкциях за всю историю! Он не стал бы говорить, что он будет принят к концу августа, если бы не получил сигнал из Белого дома. Это кардинальные изменения. Это станет важным сигналом для Путина, что теперь у него нет открытой двери в Белом доме», – сказал Эйзенстат.

Он считает, что в Белом доме сменился курс после того, как Трамп «в течение многих месяцев отказывался оказывать какое-либо давление на Путина, даже когда у него были многочисленные телефонные разговоры, которые, по его словам, были неудовлетворительными».

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