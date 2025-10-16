Эксперт: На поле боя «Томагавки» точно ни на что не повлияют

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Декларируемая эффективность боевой мощи ракет «Томагавк» в современной войне сильно преувеличена, плюс решение вопроса с наземными пусковыми установками даже сейчас всё ещё требует значительного времени.

Об этом на канале «Инфоцелина» заявил военный аналитик Илья Крамник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Никак оно не может [повлиять] на полях сражений точно. Строго говоря, по сути, это высокоточная 500-килограммовая бомба. Просто большой дальности. Соответственно, её разрушительный эффект – это эффект попадания одной 500-кг бомбы. Это много, это достаточно мощный боеприпас. Но на этой войне такие бомбы расходуются сотнями в день. И мы видим, что война продолжается, мы сбрасываем бомбы на украинские позиции, тем не менее, ещё неизвестно, сколько нам придётся их сбрасывать», – сказал Крамник.

Точно так же, по его словам, не всё гладко и с наземными пусковыми системами для этих ракет.