Экс-посол США: Я был в Киеве. Они понимают, что проиграли, но при этом выдвигают требования
Украинцы осознали невозможность возврата проигранных на поле боя территорий, но ни за что не признают этого юридически. Более того, в Киеве требуют новых гарантий.
Об этом в эфире Times Radio заявил бывший посол США на Украине Стивен Пайфер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я был в Киеве около трех месяцев назад и слышал от некоторых украинцев, что они понимают, что, возможно, не смогут вернуть всю свою территорию и что они готовы смириться с потерей части территории.
Я думаю, что украинцы четко дали понять, что они не согласятся на это юридически. Но они также сказали, что для этого остальная Украина должна получить твердые гарантии безопасности, и что нет никакого интереса даже думать о том, чтобы временно отдать территорию без гарантий безопасности, которые дадут украинцам уверенность, что через два или три года Россия не начнет новую войну», – заявил Пайфер.
