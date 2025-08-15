Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинцы осознали невозможность возврата проигранных на поле боя территорий, но ни за что не признают этого юридически. Более того, в Киеве требуют новых гарантий.

Об этом в эфире Times Radio заявил бывший посол США на Украине Стивен Пайфер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

